Владимир Путин уволил бывшего прокурора Рязанской области

Президент Владимир Путин отправил в отставку прокурора Еврейской автономной области Лидию Дьяконову и прокурора Чувашии Сергея Легостаева, который до весны 2015 года был прокурором Рязанской области. Соответствующий указ опубликовали на на интернет-портале правовой информации.
Всего Путин уволил десять генералов из МВД, СК и ФСИН. Должностей, в частности, лишились:
- начальник управления на транспорте МВД по Приволжскому федеральному округу генерал-лейтенант полиции Владимир Берглезов;
- руководитель следственного управления СК в Приморье генерал-лейтенант юстиции Сергей Бобровничий;
- начальник УФСИН по Саратовской области генерал-майор внутренней службы Александр Гнездилов;
- первый замначальника Московского университета МВД генерал-майор полиции Сергей Жевлакович;
- начальник управления по воспитательной, социальной и психологической работе ФСИН генерал-майор внутренней службы Александр Новиков;
- начальник ГУ МВД по Самарской области генерал-лейтенант полиции Сергей Солодовников;
- начальник управления МВД по Вологодской области генерал-майор полиции Виталий Федотов;
- старший следователь по особо важным делам при председателе СК генерал-майор юстиции Александр Филин;
- начальник ГУ МВД по Нижегородской области генерал-лейтенант полиции Иван Шаев;
- начальник УФСИН по Мордовии генерал-майор внутренней службы Рамазан Ягьяев.
О причинах кадровых перестановок не сообщается.
Фото с сайта прокуратуры Чувашии