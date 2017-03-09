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17:01, 9 марта 2017 220
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Владимир Путин уволил бывшего прокурора Рязанской области

Владимир Путин уволил бывшего прокурора Рязанской области

Президент Владимир Путин отправил в отставку прокурора Еврейской автономной области Лидию Дьяконову и прокурора Чувашии Сергея Легостаева, который до весны 2015 года был прокурором Рязанской области. Соответствующий указ опубликовали на на интернет-портале правовой информации.

Всего Путин уволил десять генералов из МВД, СК и ФСИН. Должностей, в частности, лишились:

  • начальник управления на транспорте МВД по Приволжскому федеральному округу генерал-лейтенант полиции Владимир Берглезов;
  • руководитель следственного управления СК в Приморье генерал-лейтенант юстиции Сергей Бобровничий;
  • начальник УФСИН по Саратовской области генерал-майор внутренней службы Александр Гнездилов;
  • первый замначальника Московского университета МВД генерал-майор полиции Сергей Жевлакович;
  • начальник управления по воспитательной, социальной и психологической работе ФСИН генерал-майор внутренней службы Александр Новиков;
  • начальник ГУ МВД по Самарской области генерал-лейтенант полиции Сергей Солодовников;
  • начальник управления МВД по Вологодской области генерал-майор полиции Виталий Федотов;
  • старший следователь по особо важным делам при председателе СК генерал-майор юстиции Александр Филин;
  • начальник ГУ МВД по Нижегородской области генерал-лейтенант полиции Иван Шаев;
  • начальник УФСИН по Мордовии генерал-майор внутренней службы Рамазан Ягьяев.

О причинах кадровых перестановок не сообщается.

Фото с сайта прокуратуры Чувашии


© RZN.info

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