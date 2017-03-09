На парковке, где ночью 7 марта
«Если бы хотели просто устроить зажигательную ночь, смогли бы сделать это через забор», —говорится в сообщении.
Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как человек подошел к машине и облил ее жидкостью, после чего она вспыхнула. Затем огонь стал распространяться на стоящие рядом транспортные средства.
Сейчас эту запись изучают полицейские, а сотрудники МЧС проводят экспертизу в специальной лаборатории. Если подтвердится факт поджога, будет возбуждено уголовное дело.
Напомним, в результате пожара
Фото из группы «Рязань» в «ВКонтакте»