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13:09, 9 марта 2017 1 289
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Неизвестный пытался поджечь конкретную машину на стоянке в Канищеве — СМИ

Неизвестный пытался поджечь конкретную машину на стоянке в Канищеве — СМИ

На парковке, где ночью 7 марта горело шесть машин, заявили, что неизвестный злоумышленник пытался поджечь конкретный автомобиль. Об этом передает ГТРК «Ока».

«Если бы хотели просто устроить зажигательную ночь, смогли бы сделать это через забор», —говорится в сообщении.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как человек подошел к машине и облил ее жидкостью, после чего она вспыхнула. Затем огонь стал распространяться на стоящие рядом транспортные средства.

Сейчас эту запись изучают полицейские, а сотрудники МЧС проводят экспертизу в специальной лаборатории. Если подтвердится факт поджога, будет возбуждено уголовное дело.

Напомним, в результате пожара пострадали шесть автомобилей. Три из них не подлежат восстановлению, еще три нуждаются в существенном ремонте.

Фото из группы «Рязань» в «ВКонтакте»


© RZN.info

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