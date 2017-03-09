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14:55, 9 марта 2017 251
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На этой неделе в рязанских кинотеатрах: «Любовь с ограничениями» и «Конг: Остров черепа»

На этой неделе в рязанских кинотеатрах: «Любовь с ограничениями» и «Конг: Остров черепа»

Весенние премьеры продолжают выходить на большие экраны, радуя зрителей своим разнообразием. На этой неделе в первую очередь стоит выделить фильмы о любви, однако состоятся премьеры и нескольких приключенческих лент, которые никак нельзя обойти вниманием.

Зрители увидят российский фильм «Любовь с ограничениями», собравший целую плеяду молодых звезд отечественного кино, и картину «Конг: Остров черепа» — перезапуск франшизы о легендарном Кинг-Конге.

Среди прочих премьер стоит выделить фильм «Т2 Трейнспоттинг» — продолжение культовой картины «На игле», французские комедии «Superалиби» и «Ночь в Париже», а также драму «Отцы и дочери» с Расселом Кроу и Амандой Сайфред в главных ролях.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».


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