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15:54, 7 марта 2017 235

В рязанском агротехнологическом университете наградили школьников региона

В рязанском агротехнологическом университете наградили школьников региона

В субботу, 4 марта, в рязанском государственном агротехнологическом университете Костычева прошла пятая научная конференция школьников Рязанской области «Актуальные эколого-биологические проблемы в работах юных исследователей».

В этот день наградили победителей пятой региональной олимпиады по экологии и биологии среди учащихся 9-11 классов рязанских школ.

На конференции 37 учащихся выступили с докладами в трех номинациях: «Теоретические и прикладные аспекты биологии», «Актуальные вопросы аграрного производства» и «Актуальные проблемы экологии и охраны окружающей среды».

Лучшие работы определило жюри в состав которого вошли: профессоры, доценты, ведущие специалисты, руководители региональных министерств и ведомств, начальники отделов администрации Рязани.

В номинации «Теоретические и прикладные аспекты биологии» первое место присудили Александру Шарову и Вадиму Рысину, за доклад «Губительная сигарета» и Людмиле Фаткиной за «Исследование разнообразия чешуекрылых».

В номинации «Актуальные вопросы аграрного производства» победителем стала ученица Кипчаковской средней школы Кораблинского района Татьяна Сухих с темой «Влияние факторов окружающей среды на суточную активность и продуктивность пчел».

Молодцов Александр, ученик Батуринской школы, занял первое место в номинации «Актуальные проблемы экологии и охраны окружающей среды». Тема доклада — «Влияние температуры воды на длительность метаморфоза у личинок травяной лягушки».

Церемонию награждения победителей олимпиады и научной конференции по экологии провели ректор университета Николай Бышов и начальник отдела водных ресурсов министерства природопользования Надежда Абрамкина. Ректор университета вручил победителям и призерам олимпиады и научной конференции дипломы и ценные подарки, руководителям — благодарственные письма, а всем присутствующим — дипломы за участие.


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