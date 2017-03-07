В рязанском агротехнологическом университете наградили школьников региона

В субботу, 4 марта, в рязанском государственном агротехнологическом университете Костычева прошла пятая научная конференция школьников Рязанской области «Актуальные эколого-биологические проблемы в работах юных исследователей».
В этот день наградили победителей пятой региональной олимпиады по экологии и биологии среди учащихся 9-11 классов рязанских школ.
На конференции 37 учащихся выступили с докладами в трех номинациях: «Теоретические и прикладные аспекты биологии», «Актуальные вопросы аграрного производства» и «Актуальные проблемы экологии и охраны окружающей среды».
Лучшие работы определило жюри в состав которого вошли: профессоры, доценты, ведущие специалисты, руководители региональных министерств и ведомств, начальники отделов администрации Рязани.
В номинации «Теоретические и прикладные аспекты биологии» первое место присудили Александру Шарову и Вадиму Рысину, за доклад «Губительная сигарета» и Людмиле Фаткиной за «Исследование разнообразия чешуекрылых».
В номинации «Актуальные вопросы аграрного производства» победителем стала ученица Кипчаковской средней школы Кораблинского района Татьяна Сухих с темой «Влияние факторов окружающей среды на суточную активность и продуктивность пчел».
Молодцов Александр, ученик Батуринской школы, занял первое место в номинации «Актуальные проблемы экологии и охраны окружающей среды». Тема доклада — «Влияние температуры воды на длительность метаморфоза у личинок травяной лягушки».
Церемонию награждения победителей олимпиады и научной конференции по экологии провели ректор университета Николай Бышов и начальник отдела водных ресурсов министерства природопользования Надежда Абрамкина. Ректор университета вручил победителям и призерам олимпиады и научной конференции дипломы и ценные подарки, руководителям — благодарственные письма, а всем присутствующим — дипломы за участие.