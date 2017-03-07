В рязанском агроуниверситете выбрали своего Мистера

В четверг, 2 марта, в рязанском государственнном агроуниверситете имени Костычева выбрали «Мистера РГАТУ- 2017», сообщили в пресс-службе вуза.
За звание первого мужчины университета боролись: Станислав Белявский (инженерный факультет), Николай Губарев (факультет ветеринарной медицины и биотехнологии), Антон Мусатов (факультет экономики и менеджмента), Сергей Симбирцев (технологический факультет), Николай Баулин (факультет довузовской подготовки и СПО), Дмитрий Кабанов (автодорожный факультет).
В состав компетентного жюри, в вошли проректор по научной работе Лариса Лазуткина и проректор по воспитательной работе Ирина Федоскина и представители регионального этапа национального конкурса «Мисс Россия — Рязань» Вера Буренина и художественный руководитель Алена Герасимовова.
В этот вечер участникам предстояло показать себя в пяти номинациях: два дефиле, видеовизитка, интеллектуальное задание и творческий номер.
Конкурсантам пришлось ходить как по подиуму, отвечать на вопрос «Кто такой успешный человек. Кто он для вас?».
В номинации видеовизиток каждый участник выступил в роли «сам себе режиссер и актер». В мини-фильмах конкурсанты выбрали для себя различные образы: кто-то стал ресторатором, кто-то директором автосалона и зоотехником.
По итогам конкурса титул «Мистер РГАТУ-2017» завоевал Станислав Белявский, вице — «Мистером РГАТУ-2017» стал Николай Губарев. Приз зрительских симпатий получил Николай Баулин.