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16:51, 7 марта 2017 634

В рязанском агроуниверситете выбрали своего Мистера

В рязанском агроуниверситете выбрали своего Мистера

В четверг, 2 марта, в рязанском государственнном агроуниверситете имени Костычева выбрали «Мистера РГАТУ- 2017», сообщили в пресс-службе вуза.

За звание первого мужчины университета боролись: Станислав Белявский (инженерный факультет), Николай Губарев (факультет ветеринарной медицины и биотехнологии), Антон Мусатов (факультет экономики и менеджмента), Сергей Симбирцев (технологический факультет), Николай Баулин (факультет довузовской подготовки и СПО), Дмитрий Кабанов (автодорожный факультет).

В состав компетентного жюри, в вошли проректор по научной работе Лариса Лазуткина и проректор по воспитательной работе Ирина Федоскина и представители регионального этапа национального конкурса «Мисс Россия — Рязань» Вера Буренина и художественный руководитель Алена Герасимовова.

В этот вечер участникам предстояло показать себя в пяти номинациях: два дефиле, видеовизитка, интеллектуальное задание и творческий номер.

Конкурсантам пришлось ходить как по подиуму, отвечать на вопрос «Кто такой успешный человек. Кто он для вас?».

В номинации видеовизиток каждый участник выступил в роли «сам себе режиссер и актер». В мини-фильмах конкурсанты выбрали для себя различные образы: кто-то стал ресторатором, кто-то директором автосалона и зоотехником.

По итогам конкурса титул «Мистер РГАТУ-2017» завоевал Станислав Белявский, вице — «Мистером РГАТУ-2017» стал Николай Губарев. Приз зрительских симпатий получил Николай Баулин.


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