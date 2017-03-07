В РГАТУ провели праздничный концерт к 23 февраля и 8 марта

В пятницу, 3 марта, в Рязанском государственном агротехнологическом университете имени Костычева в студенческом дворце культуры прошел праздничный концерт, посвященный двум замечательным праздникам: Дню Защитника Отечества и Международному женскому дню.
В этот день для гостей выступали хореографические, вокальные, музыкальные коллективы университета и города: танцевальный коллектив «Мед», квартет русских инструментов Рязанской областной филармонии «Парафраз», студенческий танцевальный коллектив «Танцевальный магазин», а также участники художественной самодеятельности студенческого дворца культуры.
«Сегодня здесь собралась одна большая дружная семья. В году есть много замечательных праздников. Но лишь два из них ассоциируются с сильной и слабой половиной человечества — это 23 февраля и 8 Марта. Второй раз мы отмечаем эти праздники в таком формате. Хочу поблагодарить вас за совместную работу и от всего сердца желаю вам, дорогие коллеги и студенты, здоровья, счастья и тепла, Пускай вера в свои силы никогда не покидает вас. Пусть рядом с вами всегда будут родные и близкие люди. Желаю вам успехов в профессиональной деятельности, во всех добрых делах и начинаниях», — отметил ректор университета Николай Бышов.
Также поздравить сотрудников и студентов университета приехал председатель Рязанской региональной общественной организации «Инклюзивный военно-патриотический клуб «Десантное братство» Геннадий Игнатов. Он наградил ректора Николая Бышова, проректора по воспитательной работе Ирину Федоскину и художественного руководителя студенческого дворца культуры Сергея Никитова медалью «За военно-патриотическое воспитание». Декана автодорожного факультета Евгения Лунина наградили знаком «200 лет со дня учреждения георгиевского креста».