В обнаруженных у «Окской жемчужины» трупах кабанов и козлят не нашли инфекции

В обнаруженных у развлекательного комплекса «Окская жемчужина» трупах животных не нашли инфекции. Об этом
Ветеринары проверили трупы трех кабанов, декоративной свиньи, нескольких козлят и, предположительно, волка (или крупной собаки). Специалисты установили, что останки не заражены сибирской язвой и африканской чумой свиней. После взятия проб на исследование трупы сожгли, а пепел закопали на полутораметровую глубину. Почву обеззаразили, а место захоронения огородили.
Начальник Рязанской районной ветеринарной станции Вячеслав Губарев отметил, что установить, давно ли животные мертвы, из-за погоды невозможно. При этом трупы не выглядели так, будто пролежали под снегом всю зиму.
Полицейские побывали на расположенной неподалеку базе отдыха «ФаZООнда», где есть мини-зоопарк. Там ничего подозрительного не обнаружили.
Начальник отдела по делам ГО и ЧС Рязанского района Андрей Недельский не подтвердил версию о неком обряде жертвоприношения, в котором могли задействовать животных. По его словам, трупы были упакованы в черный полиэтилен, а от одной туши остался только остов.