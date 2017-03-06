Выбор будущей профессии. Касимовских школьников познакомили с жизнью РГАТУ

В среду, 1 марта, представители Рязанского государственного агротехнологического университета имени Костычева встретились с учащимся 9 — 11 классов средних касимовских школ. На мероприятии обсуждали важный вопрос — выбор профессии.
В этот день собрались около 200 старшеклассников. В организации и проведении встречи активное участие приняли представители администрации муниципального образования Касимова, руководитель и учителя школы №7, на базе которой проходило мероприятие.
Перед началом разговора представитель районного отдела образования напомнила школьникам, что совсем скоро перед учащимися 11 классов будет стоять задача выбора будущей профессии и образовательного учреждения, где они бы смогли получить качественное образование.
«Для учеников десятых классов это хорошая возможность еще раз подумать о профессии и вузе. Выпускникам девятых классов можно продолжить свое обучение на факультете довузовской подготовки и среднего профессионального образования», -отметили представители университета.
С университетом учащихся познакомили приехавшие на встречу проректор по воспитательной работе, деканы инженерного факультета и факультета ветеринарной медицины и биотехнологии, заместители деканов автодорожного и технологического факультетов.
Они рассказали будущим студентам об условиях и преимуществах поступления в вуз, как организован в университет учебно-воспитательный процесс, познакомили школьников с направлениями подготовки, условиями поступления, проживания в общежитиях, рассказали о жизни студентов после лекций, отметили высокую востребованность выпускников вуза на рынке труда. А студенческий актив организовал для учащихся небольшой концерт. После представители РГАТУ ответили на все интересующие ребят и их родителей вопросы. Особый интерес у школьников вызывали вопросы, связанные с начислением баллов за индивидуальные достижения.
В завершение встречи представители РГАТУ выразили надежду на то, что скоро увидят многих в стенах своего вуза уже в качестве студентов.