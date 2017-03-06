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11:25, 6 марта 2017 205

Молодые рязанцы защитили свои бизнес-проекты на интеллектуальной игре «Начинающий фермер»

Молодые рязанцы защитили свои бизнес-проекты на интеллектуальной игре «Начинающий фермер»

Во вторник, 28 февраля, в Рязани подвели итоги регионального этапа V интеллектуальной игры «Начинающий фермер».

Участников регионального этапа приветствовал ректор РГАТУ, профессор Николай Бышов. По его словам участие в подобных мероприятиях позволяет молодежи пополнить свой багаж знаний об агропромышленном комплексе.

В игре, проходившей в главном учебном корпусе РГАТУ имени Костычева, приняли участие 9 команд, четыре из которых представляли факультеты университета. Также свои бизнес-идеи представили учащиеся Батуринской общеобразовательной школы Рыбновского района, Рязанского железнодорожного колледжа (агроотделение в селе Пощупово Рыбновского района), Рязанского колледжа имени Героя Советского Союза Николая Комарова (поселок Варские Рязанского района) и Сараевского многофункционального колледжа.

Участникам предстояло не только защитить собственные бизнес-проекты, но и продемонстрировать знания в области государственной поддержки АПК. Лучших определяло экспертное жюри, в состав которого вошли: проректор по воспитательной работе РГАТУ Ирина Федоскина, председатель Рязанского отделения РССМ Наталья Федякова и дублер министра сельского хозяйства и продовольствия в молодежном правительстве Рязанской области, начинающий фермер из Шиловского района Владимир Барышников.

В итоге победителями стали три проекта:

  • бизнес план по пчеловодческому фермерскому хозяйству факультета ветеринарной медицины и биотехнологии РГАТУ;
  • бизнес-план по разведению крупного рогатого скота учащихся Рязанского колледжа имени Комарова;
  • бизнес-план по рассаде белокочанной капусты для местных фермеровкоманды учащихся 6-7 классов Батуринской школы.

«В сегодняшних экономических условиях очевидно, что аграрный сектор открывает отличные перспективы для молодежи. В Рязанской области молодым специалистам АПК и начинающим фермерам оказывается очень серьезная поддержка. Но для того, чтобы быть успешным и востребованным, молодому человеку в аграрном секторе, как и в любой другой отрасли, нужно быть профессионалом. Участие в таких мероприятиях как игра „Начинающий фермер“ — хорошая возможность получить новые знания и дополнительные навыки», — подчеркнул Николай Бышов.

По результатам игры все участники получили призы и подарки. Команды, признанные лучшими по итогам регионального этапа, будут защищать честь Рязанской области и своих учебных заведений на федеральном этапе игры, который пройдет в марте-апреле 2017 года.


© RZN.info

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