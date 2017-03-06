Известный писатель-фантаст Ник Перумов приедет в Рязань

Ник Перумов приедет в Рязань. В ТЦ «Барс на Московском» писатель-фантаст представит продолжение своей самой известной книги — «Молли Блэкуотер. Остров крови».
Писатель расскажет о новом произведении и пообщается с рязанскими поклонниками 12 марта. Читатели, которые зададут Перумову лучшие вопросы, получат в подарок книгу с его автографом.
Начало в 15:00. Вход свободный.
Справка
Ник Перумов получил широкую известность после публикации в 1993 году эпопеи «Кольцо Тьмы», действие которой происходит в Средиземье Джона Р. Р. Толкина.
За 15 лет он написал 23 книги, общий тираж которых превысил шесть миллионов экземпляров. Некоторые его книги перевели на польский, чешский, болгарский, словацкий, эстонский, шведский и немецкий языки.
Перумов живет в США с 1998 года. Он пишет книги и работает в институте по своей основной специальности — биофизика и молекулярная биология.
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