Мужчина прыгнул в бассейн с мазутом. Видео

Мужчина прыгнул в бассейн с мазутом, однако сразу же об этом пожалел. Видео с экспериментом заметили зарубежные издания, в частности, американский Mashable, передает «
Житель одного из российских регионов обернул часть головы пакетом и нырнул в бассейн с мазутом. Когда он вылез, то ничего не видел, а от мазута молодому человеку стало тяжело дышать. Приятель пытались помочь ему: опрыскивали тело каким-то белым веществом, а затем начали поливать его струей воды под напором. Их усилия оказались напрасными: мазут так и не смылся.
Пользователи YouTube заметили, что прыгнувший в мазут мужчина явно не ожидал такого эффекта.