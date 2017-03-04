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20:47, 4 марта 2017 39
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В Таиланде пропала россиянка

В Таиланде пропала россиянка

Фото: Pixabay.com

В Таиланде пропала 23-летняя россиянка. Девушка отдыхала на острове Тао в провинции Сурат Тхани, передает «РИА Новости».

Валентина Новоженова заехала в гостиницу 11 февраля. В последний день пребывания в гостинице, 16 февраля, она не выписалась и не сдала ключ. Администрация решила подождать, думая, что девушка выехала на экскурсию.

Постоялица не вернулась в течение недели после предполагаемого дня отъезда. Тогда руководство отеля обратилось в полицию.

Личные вещи девушки и ее паспорт остались в номере гостиницы.

Отмечается, что в полицию также обратился россиянин, проживающий на острове и представляющий интересы родственников пропавшей. Они сообщили ему об исчезновении девушки по телефону.


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