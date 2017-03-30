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16:04, 30 марта 2017 153
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За сутки уровень Оки понизился на два сантиметра

За сутки уровень Оки понизился на два сантиметра

Фото: Pixabay.com

За сутки уровень Оки понизился на два сантиметра. В четверг., 30 марта, он составляет 236 сантиметров от нулевой отметки гидрологического поста города Рязани. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В районе населенного пункта Половское Спасского района уровень воды в реке Оке понизился на 4 сантиметра и достиг отметки в 504 сантиметра. В районе села Старая Рязань уровень воды остается прежним и составляет 324 сантиметра. На один сантиметр повысился уровень воды у Касимова (324 сантиметра) и в районе населенного пункта Елатьма (241 сантиметр).

На реке Мокша в черте рабочего поселка Кадом уровень воды повысился на 3 сантиметра (347 сантиметров). На реке Проня в черте населенного пункта Быково уровень воды повысился на 55 сантиметров (232 сантиметра). На реке Пет в селе Потапьево уровень воды повысился на 7 сантиметров (282 сантиметра). На реке Ранова села Троица уровень воды понизился на 9 сантиметров (462 сантиметра). На реке Верда в черте города Скопин уровень воды понизился на один сантиметр и достиг отметки 133 сантиметра.

Из-за понижения уровня воды произошло освобождение трех низководных мостов: в Путятинском районе вблизи села Летники, в Сапожковском районе вблизи деревни Красная Яблонька и Скит Свято-Данилова монастыря. Подтопленными остаются мосты вблизи деревни Бутырки Старожиловского района и населенного пункта Шелемишево Скопинского района, а также участок дороги у населенных пунктов Коростово и Заокское Рязанского района. Уровень воды над полотном дороги составляет 33 сантиметра, длина подтопленного участка — около 99 метров. Имеется объездной путь протяженностью четыре километра.

В населенных пунктах, проезд автотранспорта к которым приостановлен, жизнеобеспечение населения не нарушено, организовано дежурство пожарных расчетов, добровольных пожарных команд, скорой медицинской помощи и сотрудников полиции. Спланирована работа социальных работников и других специалистов.


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