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12:32, 29 марта 2017 455
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Любимов заявил о новом потенциальном инвесторе «Экополиса»

Любимов заявил о новом потенциальном инвесторе «Экополиса»

Застройщик ЖК «Экополис» не отказался от проекта, но область работает еще с одним инвестором, который готов сменить его. Об этом заявил врио рязанского губернатора Николай Любимов на пресс-конференции в среду, 29 марта.

Также регион ведет переговоры с банками, чтобы те предоставили подрядчику дополнительные средства.

Любимов подчеркнул, что проект обязательно будет завершен, но пока точных сроков назвать нельзя.

Напомним, начавшееся в 2015 году строительство позднее заморозили. По данным рязанского минстроя, дольщиками «Экополиса» являются 29 семей. Позже принадлежащее Правительству России Агентство по ипотечному жилищному кредитованию выразило заинтересованность в достройке жилого комплекса «Экополис» в Варских.


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