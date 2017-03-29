Рязанских депутатов-прогульщиков начнут штрафовать и лишать полномочий. Соответствующий закон приняли в среду, 29 марта, на заседании облдумы.

Изменения в закон «О статусе депутата Рязанской областной Думы» предусматривают ответственность за прогул заседания комитета, облдумы, а также за неисполнение обязанности по ведению личного приема граждан.

Отсутствие по неуважительным причинам на заседании трех комитетов в течение сессии теперь является основанием исключения депутата из состава комитета. Если же он не состоит ни в одном из комитетов в течение трех месяцев, то его лишат депутатских полномочий. Трехкратный прогул заседаний Думы в течение сессии также повлечет потерю мандата. Кроме того, если депутат проведет прием граждан реже одного раза в два месяца, то фракция будет инициировать прекращение его деятельности.

Уважительными причинами при этом считаются отпуск, командировка и болезнь. Их перечень остается открытым.

«Каждая неявка должна быть обоснована в течение двух недель. Насколько уважительной является причина отсутствия будет решать комитет по регламенту», — подчеркнул зампредседателя облдумы Михаил Кривцов. Информировать избирателей о прогулах депутатов будет сайт областной думы.

Помимо этого, на депутатов, работающих в Думе на постоянной основе и получающих зарплату, налагается материальная ответственность за невыполнение обязанностей. «За пропуск заседания Думы по неуважительной причине депутат штрафуется на треть зарплаты, а заседания комитета — на одну десятую», — пояснил Кривцов.

Он также отметил, что закон был единогласно поддержан всеми депутатами Рязанской Думы.

«Эти изменения направлены на повышение дисциплины и ответственности. Они улучшат связь с избирателями и повысят авторитет Думы», — подытожил депутат.