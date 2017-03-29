Энергетики полностью восстановили электроснабжение в пострадавших районах Рязанской области

Сотрудники филиала «Рязаньэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» прошлой ночью завершили восстановление сетей после технологических нарушений, вызванных неблагоприятными погодными условиями.
Несмотря на высокий темп восстановительных работ, в течение суток регулярно поступали сообщения о вновь возникающих локальных технологических нарушениях на других участках электросетей.
Наиболее сложная ситуация складывалась в Сасовском районе, куда ночью были переброшены дополнительные силы филиала. Повреждения были зафиксированы на линиях электропередачи в труднодоступной болотистой местности. Добраться к месту проведения восстановительных работ энергетикам позволила специализированная высокопроходимая техника — ТРЭКОЛ. В темное время суток работа продолжалась с использованием осветительных приборов — «световых башен».
К настоящему моменту электроснабжение всех населенных пунктов в регионе восстановлено. Тем не менее, сотрудники предприятия продолжают вести усиленный мониторинг метеорологических условий и оперативной ситуации, в филиале сохраняется режим повышенной готовности.
Напомним, работа по устранению последствий разгула стихии — порывистого ветра до 20 м/с и обильного мокрого снега —