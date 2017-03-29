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10:36, 29 марта 2017 298

Энергетики полностью восстановили электроснабжение в пострадавших районах Рязанской области

Энергетики полностью восстановили электроснабжение в пострадавших районах Рязанской области

Сотрудники филиала «Рязаньэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» прошлой ночью завершили восстановление сетей после технологических нарушений, вызванных неблагоприятными погодными условиями.

Несмотря на высокий темп восстановительных работ, в течение суток регулярно поступали сообщения о вновь возникающих локальных технологических нарушениях на других участках электросетей.

Наиболее сложная ситуация складывалась в Сасовском районе, куда ночью были переброшены дополнительные силы филиала. Повреждения были зафиксированы на линиях электропередачи в труднодоступной болотистой местности. Добраться к месту проведения восстановительных работ энергетикам позволила специализированная высокопроходимая техника — ТРЭКОЛ. В темное время суток работа продолжалась с использованием осветительных приборов — «световых башен».

К настоящему моменту электроснабжение всех населенных пунктов в регионе восстановлено. Тем не менее, сотрудники предприятия продолжают вести усиленный мониторинг метеорологических условий и оперативной ситуации, в филиале сохраняется режим повышенной готовности.

Напомним, работа по устранению последствий разгула стихии — порывистого ветра до 20 м/с и обильного мокрого снега — велась сетевиками в районах Рязанской области в течение всего дня. В первую очередь на резервные линии были переведены социально значимые объекты и объекты жизнеобеспечения. Ряд населенных пунктов был запитан от резервных источников системы электроснабжения.


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