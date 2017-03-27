Рязанец ударил знакомого ножом и получил за это условный срок

Помощник прокурора Московского района Рязани поддержал гособвинение по уголовному делу в отношении 26-летнего рязанца, ударившего ножом знакомого. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.
Известно, что 6 марта 2016 года подсудимый находился на кухне своей квартиры. В ходе словесного конфликта, спровоцированного пострадавшим, нарушитель взял со стола кухонный нож и ударил его в шею. После этого злоумышленник скрылся с места происшествия.
14 марта 2017 года подсудимого признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 2111 УК РФ. С учетом мнения гособвинителя суд приговорил его к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.