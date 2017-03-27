Проект «Культурный экспресс» начался со Скопина. Об этом сообщила
В течение года во всех районах региона коллективы театров, музеев и учебных заведений проведут спектакли, концерты, выставки и мастер-классы. Проект приурочили к 80-летию Рязанской области.
24 марта «Культурный экспресс» в Скопине открыл региональный министр культуры и туризма Виталий Попов. «Скопин лидирует среди муниципалитетов по количеству коллективов со званием „народный“ и „образцовый“. Здесь уже много лет действует хорошо известный в области театр песни „Шанс“, а самодеятельным артистам театра „Предел“ аплодировали не только в городах России, но и в европейских столицах», — отметил он.
В Скопине выступили артисты Рязанского музыкального театра. 31 марта в Сараях дадут концерт учащиеся Шацкого колледжа культуры.