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17:23, 27 марта 2017 57
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Проект «Культурный экспресс» начался со Скопина

Проект «Культурный экспресс» начался со Скопина

Фото: Pixabay.com

Проект «Культурный экспресс» начался со Скопина. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

В течение года во всех районах региона коллективы театров, музеев и учебных заведений проведут спектакли, концерты, выставки и мастер-классы. Проект приурочили к 80-летию Рязанской области.

24 марта «Культурный экспресс» в Скопине открыл региональный министр культуры и туризма Виталий Попов. «Скопин лидирует среди муниципалитетов по количеству коллективов со званием „народный“ и „образцовый“. Здесь уже много лет действует хорошо известный в области театр песни „Шанс“, а самодеятельным артистам театра „Предел“ аплодировали не только в городах России, но и в европейских столицах», — отметил он.

В Скопине выступили артисты Рязанского музыкального театра. 31 марта в Сараях дадут концерт учащиеся Шацкого колледжа культуры.


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