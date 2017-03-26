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15:32, 26 марта 2017 89
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В Спасском районе сгорел цех

В Спасском районе сгорел цех

Фото: Pixabay.com

В воскресенье, 26 марта, в городе Спасск-Рязанский сгорел цех. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в 9:10. Возгорание тушили пять спасателей на двух пожарных машинах.

Пострадавших нет. Причину пожара и ущерб устанавливают.


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