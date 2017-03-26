В Спасском районе сгорел цех

В воскресенье, 26 марта, в городе Спасск-Рязанский сгорел цех. Об этом
Сообщение о пожаре поступило в 9:10. Возгорание тушили пять спасателей на двух пожарных машинах.
Пострадавших нет. Причину пожара и ущерб устанавливают.
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
В воскресенье, 26 марта, в городе Спасск-Рязанский сгорел цех. Об этом
Сообщение о пожаре поступило в 9:10. Возгорание тушили пять спасателей на двух пожарных машинах.
Пострадавших нет. Причину пожара и ущерб устанавливают.
© RZN.info
|
cледующая новость →В понедельник в Рязанской области будут осадки и сильный ветер
О том, какая в этом году была зима, поведали в МУП «РМПТС», ведь цель их каждодневной работы — обеспечение жителей Рязани теплом в домах.