Любимов увидел хаотичную застройку в центре Рязани

Врио рязанского губернатора Николай Любимов заметил «хаотичную» застройку в центре города. На пресс-конференции в ТАСС в пятницу, 24 марта, он посетовал, что в ряде мест есть только дома и нет социальных объектов. «Мы лихорадочно ищем места под детские сады, школы, поликлиники. Это ситуация, которую надо думать как исправить», — добавил политик.
По его мнению, такого нельзя допускать и нужно реализовывать только проекты комплексной застройки, перед этим обсуждая их с горожанами.
«У меня нет строительных фирм, и я не собираюсь их организовывать или за взятки раздавать участки. Это вообще не про меня», — сказал также врио губернатора.