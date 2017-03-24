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13:28, 24 марта 2017 165
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Любимов увидел хаотичную застройку в центре Рязани

Любимов увидел хаотичную застройку в центре Рязани

Фото: Pixabay.com

Врио рязанского губернатора Николай Любимов заметил «хаотичную» застройку в центре города. На пресс-конференции в ТАСС в пятницу, 24 марта, он посетовал, что в ряде мест есть только дома и нет социальных объектов. «Мы лихорадочно ищем места под детские сады, школы, поликлиники. Это ситуация, которую надо думать как исправить», — добавил политик.

По его мнению, такого нельзя допускать и нужно реализовывать только проекты комплексной застройки, перед этим обсуждая их с горожанами.

«У меня нет строительных фирм, и я не собираюсь их организовывать или за взятки раздавать участки. Это вообще не про меня», — сказал также врио губернатора.


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