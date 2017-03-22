Со среды временно изменится расписание некоторых рязанских электричек

Со среды, 22 марта, временно изменится расписание некоторых рязанских электричек. На Казанском направлении Московской железной дороги на участке между станциями Щурово и Пески проведут плановые работы по обслуживанию путевой инфраструктуры, направленные на повышение безопасности и надежности движения поездов, сообщила пресс-служба МЖД.

Работы пройдут в три этапа. 22 и 23 марта на перегоне Щурово — Луховицы сотрудники путевого комплекса отремонтируют второй главный путь, после чего переместятся на перегон Щурово — Голутвин, где 24, 27 и 29 марта также отремонтируют второй главный путь. 31 марта фронт работ развернут на первом главном пути перегона Голутвин — Пески.

Технологические «окна», во время которых железнодорожники будут обслуживать железнодорожную инфраструктуру, назначены с 7:00 до 14:00 (31 марта до 13:00).

«На ремонтируемых участках разработали временную схему пропуска составов с использованием соседних путей, что позволит проводить работы, не останавливая движение. В расписание пригородных поездов внесены минимально возможные корректировки, чтобы минимизировать неудобства для пассажиров.», — говорится в сообщении.

В дни ремонта на участках Платформа 47 километр — Виноградово, Голутвин — Шиферная, Луховицы — Голутвин, Фаустово — Голутвин, Голутвин — Платформа 88 километр из расписания выведут несколько пригородных поездов, которые выполняют рейсы не в часы «пик».

Также с 22 по 24, 27 и 29 марта по маршруту не будут следовать два пригородных поезда, курсирующих между станциями Рязань-1 и Дивово: отправлением из Рязани в 7:03 и в 8:14 со станции Дивово.