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10:37, 22 марта 2017 566
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Со среды временно изменится расписание некоторых рязанских электричек

Со среды временно изменится расписание некоторых рязанских электричек

Со среды, 22 марта, временно изменится расписание некоторых рязанских электричек. На Казанском направлении Московской железной дороги на участке между станциями Щурово и Пески проведут плановые работы по обслуживанию путевой инфраструктуры, направленные на повышение безопасности и надежности движения поездов, сообщила пресс-служба МЖД.

Работы пройдут в три этапа. 22 и 23 марта на перегоне Щурово — Луховицы сотрудники путевого комплекса отремонтируют второй главный путь, после чего переместятся на перегон Щурово — Голутвин, где 24, 27 и 29 марта также отремонтируют второй главный путь. 31 марта фронт работ развернут на первом главном пути перегона Голутвин — Пески.

Технологические «окна», во время которых железнодорожники будут обслуживать железнодорожную инфраструктуру, назначены с 7:00 до 14:00 (31 марта до 13:00).

«На ремонтируемых участках разработали временную схему пропуска составов с использованием соседних путей, что позволит проводить работы, не останавливая движение. В расписание пригородных поездов внесены минимально возможные корректировки, чтобы минимизировать неудобства для пассажиров.», — говорится в сообщении.

В дни ремонта на участках Платформа 47 километр — Виноградово, Голутвин — Шиферная, Луховицы — Голутвин, Фаустово — Голутвин, Голутвин — Платформа 88 километр из расписания выведут несколько пригородных поездов, которые выполняют рейсы не в часы «пик».

Также с 22 по 24, 27 и 29 марта по маршруту не будут следовать два пригородных поезда, курсирующих между станциями Рязань-1 и Дивово: отправлением из Рязани в 7:03 и в 8:14 со станции Дивово.

Железнодорожники приносят пассажирам извинения за временные неудобства и просят заранее узнавать об изменениях в расписании пригородных поездов при планировании поездки. Это можно сделать на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».


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