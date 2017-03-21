В бюджет Рязани внесут еще 242 миллиона на ремонт дорог

В бюджет Рязани внесут еще 242 млн рублей на ремонт дорог. Изменения одобрил бюджетный комитет гордумы, сообщила пресс-служба органа власти во вторник, 21 марта. Средства поступили с вышестоящего уровня. Кроме того, в казну планируют внести 5,8 млн рублей
11,2 млн хотят направить на оборудование для строящейся школы в Песочне, 8,9 млн — на создание кладбища «Богородское-2», 1 млн — на возведение бассейна на улице Зубковой. Деньги на это высвободились за счет уменьшения доли муниципалитета в финансировании указанной школы и детского сада в Семчине. На них больше средств потратит область.
31 млн рублей, оставшийся с прошлого года, по плану, пойдет на покупку
Утвердить изменения должна дума на общем заседании.