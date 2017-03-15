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12:34, 15 марта 2017 141
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Рязанские тротуары начнет убирать техника нового типа

Рязанские тротуары начнет убирать техника нового типа

Фото: Администрация Рязани

В 2017 году в Рязани появится техника нового типа для уборки тротуаров. Муниципальная Дирекция благоустройства города купит две вакуумные машины, сообщила вице-мэр Ольга Свинцова на пресс-конференции в среду, 15 марта. По ее словам, внедрить новинки решили с учетом жалоб рязанцев на действующую технику. Они могут работать круглый год.

Дирекция получит и три новые машины прежнего образца, а также технику для уборки и для полива дорог, бульдозер на площадку складирования снега, автовышку для обслуживания фонарей. Отдельно Свинцова отметила машину для зимней уборки с роторным механизмом, которую будут использовать на Северной и Восточной окружных, Ряжском шоссе.

На покупку техники выделили 30 миллионов рублей.


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