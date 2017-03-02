Взятку машиной чиновнику рязанского минтранса дали за «общее покровительство»

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Чиновник рязанского минтранса получил взятку от бывшего гендиректора «Рязаньавтодора» за «общее покровительство». Об этом RZN.info сообщили в областном следственном управлении СКР в четверг, 2 марта. Уточнять детали в ведомстве на данном этапе расследования не стали.
Напомним, 1 марта следователи сообщили об уголовном деле в отношении замначальника одного из отделов министерства. Чиновника подозревают в получении от на тот момент руководителя «Рязаньавтодора» взятки в виде предоставления в пользование машины с водителем и бензином. Фигурантами дела также стали сам дорожник и директор Шацкого ДРСУ, которого следствие считает посредником.