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14:08, 2 марта 2017 664
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Взятку машиной чиновнику рязанского минтранса дали за «общее покровительство»

Взятку машиной чиновнику рязанского минтранса дали за «общее покровительство»

Чиновник рязанского минтранса получил взятку от бывшего гендиректора «Рязаньавтодора» за «общее покровительство». Об этом RZN.info сообщили в областном следственном управлении СКР в четверг, 2 марта. Уточнять детали в ведомстве на данном этапе расследования не стали.

Напомним, 1 марта следователи сообщили об уголовном деле в отношении замначальника одного из отделов министерства. Чиновника подозревают в получении от на тот момент руководителя «Рязаньавтодора» взятки в виде предоставления в пользование машины с водителем и бензином. Фигурантами дела также стали сам дорожник и директор Шацкого ДРСУ, которого следствие считает посредником.


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Взятку машиной чиновнику рязанского минтранса дали за «общее покровительство»
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