Сотрудникам рязанского завода выплатили шестимиллионный долг по зарплате

Сотрудникам крупного станкостроительного завода Рязани выплатили зарплатный долг, который составил более 6,1 миллиона рублей. Об этом сообщила
Задолженность выявили в ходе проверки соблюдения трудового законодательства в ОАО «Саста».
Инспектор труда установил, что руководство предприятия допустило образование долга по оплате труда перед 183 работниками за декабрь 2016 года.
«В результате принятых мер работодатель исполнил выданное ему предписание и погасил задолженность», — говорится в сообщении. За допущенное нарушение ОАО «Саста» привлечено к административной ответственности.