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16:45, 2 марта 2017 215
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Сотрудникам рязанского завода выплатили шестимиллионный долг по зарплате

Сотрудникам рязанского завода выплатили шестимиллионный долг по зарплате

Сотрудникам крупного станкостроительного завода Рязани выплатили зарплатный долг, который составил более 6,1 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба Роструда.

Задолженность выявили в ходе проверки соблюдения трудового законодательства в ОАО «Саста».

Инспектор труда установил, что руководство предприятия допустило образование долга по оплате труда перед 183 работниками за декабрь 2016 года.

«В результате принятых мер работодатель исполнил выданное ему предписание и погасил задолженность», — говорится в сообщении. За допущенное нарушение ОАО «Саста» привлечено к административной ответственности.


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