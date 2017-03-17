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15:11, 17 марта 2017 438
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Застройщики согласились не засорять центр Рязани новоделами — Васильченко

Застройщики согласились не засорять центр Рязани новоделами — Васильченко

Рязанские строительные компании согласились с необходимостью продуманного освоения исторического центра. Об этом рассказал главный архитектор города Дмитрий Васильченко в интервью «Рязанским ведомостям», опубликованном в пятницу, 17 марта. «Просто нового строительства в исторической части города быть не должно. Об этом мы говорили с рязанскими застройщиками и нашли взаимопонимание», — сказал он.

По мнению Васильченко, на этой территории можно использовать три метода: регенерацию, то есть восстановление исторической застройки, реставрацию и реконструкцию: «Мы оставляем фасад и делаем современную, комфортную „начинку“». Последний метод возможен для зданий без охранного статуса, заметил архитектор.

Также собеседник издания сообщил, что новый проект охранных зон Рязани будут дорабатывать. Рекомендации его ведомства и областного союза архитекторов передали в управление охраны памятников и в фонд «Наследие», по чьему заказу сделан проект.

«На мой взгляд, есть необходимость в целом ряде доработок и проведении более подробного ландшафтно-визуального анализа, чтобы гарантированно избежать субъективизма и ошибок по этажности», — заметил Васильченко. По его оценке, этот анализ займет два-три месяца.

Архитектор подчеркнул, что проект не предусматривает сокращения зон охраны и добавил: «В нем идет речь о том, чтобы пересмотреть отдельные территории по периферии исторического ядра, которые, возможно, изменят свою верхнюю отметку».


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