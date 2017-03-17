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13:17, 17 марта 2017 160
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В Рязани наградили лучших работников ЖКХ. Фото

В Рязани наградили лучших работников ЖКХ. Фото

В Рязани наградили лучших работников ЖКХ. Торжественное вручение наград прошло в пятницу, 17 марта, в Доме общественных организаций.

На празднике, посвященном дню работника ЖКХ, присутствовали зампред правительства области Владимир Трушкин и мэр города Олег Булеков. Трушкин от имени врио губернатора Николая Любимова поблагодарил рязанцев за труд, пожелал здоровья и добра. Он напомнил, что является почетным работником ЖКХ, отработавшим в этой сфере более 10 лет.

Зампред отметил, что уходящий отопительный сезон прошел без серьезных аварий и срывов благодаря грамотной и профессиональной работе сотрудников ЖКХ.

«В этом году Рязанская область входит в программу городской среды. Все средства будут направлены на благоустройство населенных пунктов, чтобы они стали еще красивее», — заявил Трушкин.

Трушкин вручил правительственные награды и ценные подарки лучшим слесарям, фрезеровщикам, водителям, трактористам и дворникам и прочим работникам ЖКХ.


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