В Рязани наградили лучших работников ЖКХ. Фото

В Рязани наградили лучших работников ЖКХ. Торжественное вручение наград прошло в пятницу, 17 марта, в Доме общественных организаций.
На празднике, посвященном дню работника ЖКХ, присутствовали зампред правительства области Владимир Трушкин и мэр города Олег Булеков. Трушкин от имени врио губернатора Николая Любимова поблагодарил рязанцев за труд, пожелал здоровья и добра. Он напомнил, что является почетным работником ЖКХ, отработавшим в этой сфере более 10 лет.
Зампред отметил, что уходящий отопительный сезон прошел без серьезных аварий и срывов благодаря грамотной и профессиональной работе сотрудников ЖКХ.
«В этом году Рязанская область входит в программу городской среды. Все средства будут направлены на благоустройство населенных пунктов, чтобы они стали еще красивее», — заявил Трушкин.
Трушкин вручил правительственные награды и ценные подарки лучшим слесарям, фрезеровщикам, водителям, трактористам и дворникам и прочим работникам ЖКХ.