Рязанские приставы создадут спецотдел для взыскания штрафов

С 1 апреля создается новый отдел регионального УФССП для взыскания административных штрафов по Рязани и району. Нововведение связано с обновлением структуры и штатного расписания надзорного органа, сообщила его
«Узкая специализация отдела позволит значительно активизировать работу по взысканию штрафов в области безопасности дорожного движения и снизит нагрузку на Отдел судебных приставов», — говорится в сообщении.
Новый отдел будет располагаться по адресу: Московское шоссе, дом № 41/1. Начальник — Вожжова Ирина Анатольевна. В ближайшее время номера контактных телефонов и электронной почты отдела появятся на официальном сайте регионального УФССП.
Фото tv2. today