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17:30, 17 марта 2017 191
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Рязанские приставы создадут спецотдел для взыскания штрафов

Рязанские приставы создадут спецотдел для взыскания штрафов

С 1 апреля создается новый отдел регионального УФССП для взыскания административных штрафов по Рязани и району. Нововведение связано с обновлением структуры и штатного расписания надзорного органа, сообщила его пресс-служба.

«Узкая специализация отдела позволит значительно активизировать работу по взысканию штрафов в области безопасности дорожного движения и снизит нагрузку на Отдел судебных приставов», — говорится в сообщении.

Новый отдел будет располагаться по адресу: Московское шоссе, дом № 41/1. Начальник — Вожжова Ирина Анатольевна. В ближайшее время номера контактных телефонов и электронной почты отдела появятся на официальном сайте регионального УФССП.

Фото tv2. today


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