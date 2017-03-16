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9:57, 16 марта 2017 140
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В Рязанском районе перекрыли подтопленную дорогу

В Рязанском районе перекрыли подтопленную дорогу

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

В четверг, 16 марта, в Рязанском районе в результате подъема воды в Оке подтопило низководный участок дороги около населенных пунктов Коростово и Заокское. Трассу перекрыли, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Уровень воды над полотном дороги составляет 15 сантиметров, длина подтопленного участка — 35 метров. При этом отмечается, что прекращение движения машин не нарушило жизнеобеспечение населения, имеется объездной путь протяженностью 4 километра.

«Пожарная безопасность организована силами ПЧ 21, медицинское обслуживание населения осуществляется ГБУ РО „Рязанская ЦРБ“, общественный порядок осуществляться силами МО ОМВД России „Рязанского района“», — говорится в сообщении.


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