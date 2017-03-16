Рязанцев пригласили на кастинг семейного реалити-шоу телеканала «Ю»

Рязанцев пригласили на кастинг нового семейного реалити-шоу телеканала «Ю». Он пройдет в пятницу, 17 марта, в Санкт-Петербургской Школе Телевидения.
Участниками проекта могут стать люди в возрасте от 25 до 40 лет. Обязательное условие — претендент должен состоять в браке.
«К участию в проекте приглашаются семьи из разных городов России, с различным доходом и взглядами на семейную жизнь, и воспитание детей. Вас ждет незабываемый эксперимент, а ваша семья станет еще крепче», — заявляют организаторы.
Для участия в кастинге нужно заполнить анкету на сайте
Начало в 11:00. Кастинг завершится в 17:00.
Адрес: улица Семена Середы, дом №42.