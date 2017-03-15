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12:02, 15 марта 2017 169

В Рязанском агроуниверситете стартовала олимпиада по информатике

В Рязанском агроуниверситете стартовала олимпиада по информатике

В субботу, 11 марта, в Рязанском государственном агротехнологическом университете имени Костычева стартовала ежегодная олимпиада по информатике и информационным технологиям для старшеклассников.

Олимпиада пройдет в два этапа: первый этап — проведение олимпиады по теоретической информатике, второй — по практической информатике.

«Информатика, информационные технологии — это обязательная составляющая любого направления деятельности. И какую бы профессию в будущем вы не выбрали — информационные технологии станут неотъемлемой составляющей трудовой деятельности. Успехов вам, дорогие ребята, в олимпиаде», — подчеркнул ректор университета Николай Бышов.

Около 100 рязанских учеников из городских и областных школ в течение трех часов проверяли свои знания по информатике. Правильность выполнения заданий оценивает жюри, состав которого сформирован из числа преподавателей университета.

Впереди у школьников второй этап. В субботу, 18 марта, пройдет олимпиада по практической информатике.


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