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11:42, 15 марта 2017 446
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Рязань планирует купить технику для зимнего ямочного ремонта

Рязань планирует купить технику для зимнего ямочного ремонта

Фото: Администрация Рязани

Рязань планирует купить технику для зимнего ямочного ремонта. Муниципальная Дирекция благоустройства города включила ее приобретение в пятилетний план, рассказала вице-мэр Ольга Свинцова на пресс-конференции в среду, 15 марта.

«Содержание дорог — это не разовая акция. Содержание дорог, в том числе заделка выбоин, должно производиться круглогодично. Поэтому мы сконцентрированы на приобретении техники, которая позволяет проводить ремонт в зимний период», — подчеркнула чиновница.

По ее словам, сейчас такие технологии, помимо ДБГ, используют только два подрядчика.

Среди новых дорожных технологий, которые будут использовать в Рязани в этом году, Свинцова упомянула инфракрасные горелки, «тощий бетон» на новой дороге и «плавающие люки». Последние будут менее жестко соединяться с асфальтовым покрытием и меньше влиять на его разрушение. Технологию опробуют на Куйбышевском шоссе, Октябрьской улице, проезде Шабулина.


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