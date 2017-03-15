Рязань планирует купить технику для зимнего ямочного ремонта. Муниципальная Дирекция благоустройства города включила ее приобретение в пятилетний план, рассказала вице-мэр Ольга Свинцова на пресс-конференции в среду, 15 марта.
«Содержание дорог — это не разовая акция. Содержание дорог, в том числе заделка выбоин, должно производиться круглогодично. Поэтому мы сконцентрированы на приобретении техники, которая позволяет проводить ремонт в зимний период», — подчеркнула чиновница.
По ее словам, сейчас такие технологии, помимо ДБГ, используют только два подрядчика.
Среди новых дорожных технологий, которые будут использовать в Рязани в этом году, Свинцова упомянула