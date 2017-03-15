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17:13, 15 марта 2017 131
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Комиссия по слушаниям поддержала строительство 25-этажек на трех участках в Кальном

Комиссия по слушаниям поддержала строительство 25-этажек на трех участках в Кальном

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Комиссия по публичным слушаниям рекомендовала рязанскому мэру разрешить ООО «Зеленый сад — Строй» уплотнить застройку на трех участках вдоль Муромского шоссе в Кальном. Заключения официально опубликованы во вторник и среду, 15 марта.

Речь идет о территориях площадью 7 303, 20 919 и 15 650 квадратных метров. Плотность застройки планируют увеличить с 8,5 соответственно до 38,4, 25 и 27 тысяч квадратных метров на гектар.

Согласно заключениям, на всех участках появятся 25-этажки, на двух последних — с озелененными крышами. Территории находятся в зоне подтопления, и там нужно провести противопаводковые мероприятий, отметили в комиссии.

Сами слушания по этим проектам проходили в январе и феврале.


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