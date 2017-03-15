Комиссия по слушаниям поддержала строительство 25-этажек на трех участках в Кальном

Комиссия по публичным слушаниям рекомендовала рязанскому мэру разрешить ООО «Зеленый сад — Строй» уплотнить застройку на трех участках вдоль Муромского шоссе в Кальном. Заключения официально опубликованы во вторник и среду, 15 марта.
Речь идет о территориях площадью 7 303, 20 919 и 15 650 квадратных метров. Плотность застройки планируют увеличить с 8,5 соответственно до 38,4, 25 и 27 тысяч квадратных метров на гектар.
Согласно заключениям, на всех участках появятся 25-этажки, на двух последних — с озелененными крышами. Территории находятся в зоне подтопления, и там нужно провести противопаводковые мероприятий, отметили в комиссии.
Сами слушания по этим проектам проходили в январе и феврале.