Будущие студенты РГАТУ познакомились с работой ветеринарного врача

В понедельник, 6 марта, факультет ветеринарной медицины и биотехнологии Рязанского государственного агротехнологического университета имени Костычева посетили ученики седьмых классов школы № 26 .
Организовала экскурсию Елена Киселева, ответственная на факультете за профориентационную работу.
Будущие абитуриенты побывали в ветеринарной клинике университета, посетили виварий. В этот день в роли экскурсовода выступила профессор, доктор биологических наук Александра Новак.
За все время общения со школьниками она рассказала о биологических особенностях сельскохозяйственных животных (овец, коз, коров, кроликов) и морских свинок, познакомила гостей с методикой определения нитратов в овощах.
Ветврач ветеринарной клиники университета Алена Замалетдинова научила школьников определять возбудителя очень распространенного и заразного заболевания у кроликов — псороптоза.
Студентка четвертого курса Анна Малашина провела для ребят мастер-класс по ветеринарии, на котором научила школьников определять по анализу молока скрытую форму мастита у коров. После чего ученики самостоятельно провели анализ подготовленных проб молока на мастит.