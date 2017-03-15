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10:37, 15 марта 2017 395

Будущие студенты РГАТУ познакомились с работой ветеринарного врача

Будущие студенты РГАТУ познакомились с работой ветеринарного врача

В понедельник, 6 марта, факультет ветеринарной медицины и биотехнологии Рязанского государственного агротехнологического университета имени Костычева посетили ученики седьмых классов школы № 26 .

Организовала экскурсию Елена Киселева, ответственная на факультете за профориентационную работу.

Будущие абитуриенты побывали в ветеринарной клинике университета, посетили виварий. В этот день в роли экскурсовода выступила профессор, доктор биологических наук Александра Новак.

За все время общения со школьниками она рассказала о биологических особенностях сельскохозяйственных животных (овец, коз, коров, кроликов) и морских свинок, познакомила гостей с методикой определения нитратов в овощах.

Ветврач ветеринарной клиники университета Алена Замалетдинова научила школьников определять возбудителя очень распространенного и заразного заболевания у кроликов — псороптоза.

Студентка четвертого курса Анна Малашина провела для ребят мастер-класс по ветеринарии, на котором научила школьников определять по анализу молока скрытую форму мастита у коров. После чего ученики самостоятельно провели анализ подготовленных проб молока на мастит.


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