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15:21, 13 марта 2017 34
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Постановщиками модного показа в Москве стали рязанцы. Видео

Постановщиками модного показа в Москве стали рязанцы. Видео

Модели и руководители «RZN Models Junior» поучаствовали в неделе моды «Mercedes-Benz Fashion Week Russia». Новый сезон стартовал 12 марта.

Руководитель школы танцев «Поколение Dance» Евгений Осотин и руководитель детского модельного агентства «RZN Models Junior» Замира Рылева стали режиссерами и постановщиками показа Kibovskaya & Pablosky. Они создали шоу для учеников академии «Stars» Яны Рудковской. В показе приняли участие дети Оскара Кучеры, Елены Борщевой, Сергея Сафронова и других знаменитостей.

Также юные рязанки сами поучаствовали в показе. Воспитанники детского модельного агентства «RZN Models Junior» представили коллекцию бренда «L`erede».


KIBOVSKAYA&PABLOSKY from Mercedes-Benz Fashion Week Rus on Vimeo.

L'EREDE from Mercedes-Benz Fashion Week Rus on Vimeo.

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