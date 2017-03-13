Постановщиками модного показа в Москве стали рязанцы. Видео

Модели и руководители «RZN Models Junior» поучаствовали в неделе моды «Mercedes-Benz Fashion Week Russia». Новый сезон стартовал 12 марта.
Руководитель школы танцев «Поколение Dance» Евгений Осотин и руководитель детского модельного агентства «RZN Models Junior» Замира Рылева стали режиссерами и постановщиками показа Kibovskaya & Pablosky. Они создали шоу для учеников академии «Stars» Яны Рудковской. В показе приняли участие дети Оскара Кучеры, Елены Борщевой, Сергея Сафронова и других знаменитостей.
Также юные рязанки сами поучаствовали в показе. Воспитанники детского модельного агентства «RZN Models Junior» представили коллекцию бренда «L`erede».
KIBOVSKAYA&PABLOSKY from Mercedes-Benz Fashion Week Rus on Vimeo.
L'EREDE from Mercedes-Benz Fashion Week Rus on Vimeo.