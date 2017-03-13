Первый Климатический форум пройдет в Москве в августе

Первый Климатический форум городов России пройдет в Москве в августе. Об этом в понедельник, 13 марта, заявил глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский, передает
Форум приурочат к Году экологии. В течение недели ученые со всей страны будут делиться друг с другом своим опытом. По словам Кульбачевского, в Москву также пригласят международных экспертов.
«Климатическая угроза сейчас звучит вполне серьезно на мировом уровне. Все мегаполисы озадачены этой проблемой, Москва — не исключение. Мы уже видим, что климат меняется, в том числе и в Москве. Есть серьезное воздействие в этом смысле на системы городского, жилищно-коммунального хозяйства, частые переходы температуры через „ноль“, а этой зимой их было более 70, это серьезный вызов для городских служб, для бюджета города», — отметил он.