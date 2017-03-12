В сети появилось видео пожара на улице Костычева. Ролик опубликовали в группе «
Напомним, в воскресенье, 12 марта, в десятиэтажном доме №2 по улице Костычева
На пожаре никто
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В сети появилось видео пожара на улице Костычева. Ролик опубликовали в группе «
Напомним, в воскресенье, 12 марта, в десятиэтажном доме №2 по улице Костычева
На пожаре никто
© RZN.info
|
← предыдущая новостьВ Госдуме предложили выдавать российское гражданство по «праву почвы»
|
cледующая новость →На Avito появится доставка от продавца к покупателю
Первый вопрос, который задают себе родители и школьники с приближением ЕГЭ «На что может рассчитывать ученик, если готовится к госэкзаменам самостоятельно?».