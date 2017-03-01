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18:13, 1 марта 2017 168
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Пропавшую 16-летнюю рязанку нашли живой

Пропавшую 16-летнюю рязанку нашли живой

Пропавшую 16-летнюю рязанку нашли живой. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда «Liza Alert Рязань».

Напомним, 22 февраля 16-летняя Алена вышла из дома в Старожиловском районе. С тех пор о ее местонахождении ничего не было известно. Девушку уже разыскивали год назад. Поиски длились неделю.


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