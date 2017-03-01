«Капитал 62» предложил рязанцам скидки на квартиры от полутора миллиона рублей

С наступлением марта в строительной компании «Капитал 62» стартовала акция. Теперь «евродвушки» в Рязани стоят от 1,5 миллиона рублей.
Все подробности можно уточнить на
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
С наступлением марта в строительной компании «Капитал 62» стартовала акция. Теперь «евродвушки» в Рязани стоят от 1,5 миллиона рублей.
Все подробности можно уточнить на
© RZN.info
|
← предыдущая новостьВ четверг в Рязанской области ожидается дождь и порывистый ветер
|
cледующая новость →Экс-кандидат в рязанские губернаторы стал замглавы Карелии
«Мармакс» изучает потребности и мнения клиентов, внедряет новые, нестандартные решения.