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14:13, 1 марта 2017 704

«Капитал 62» предложил рязанцам скидки на квартиры от полутора миллиона рублей

«Капитал 62» предложил рязанцам скидки на квартиры от полутора миллиона рублей

С наступлением марта в строительной компании «Капитал 62» стартовала акция. Теперь «евродвушки» в Рязани стоят от 1,5 миллиона рублей.

Все подробности можно уточнить на сайте или по телефону: 90-15-85.


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