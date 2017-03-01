Экс-кандидат в рязанские губернаторы стал замглавы Карелии. Врио главы республики Артур Парфенчиков подписал указ о назначении Алексндра Чепика на на должность замглавы по стратегическому развитию в среду, 1 марта, передает
Напомним, Чепик был заместителем председателя правительства Бурятии по экономическому развитию. Он
Александр Чепик родился 13 июля 1974 года в Рыбном, где учился, жил и работал до 2001 года, после переехал в Тулу. В 2004 году он переехал в Московскую область, а затем, в 2007 году, в Бурятию, где сразу же занял пост заместителя председателя правительства по экономике. Фото со страницы Александра Чепика «ВКонтакте»