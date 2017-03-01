Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:04, 1 марта 2017 670
 0    0

Экс-кандидат в рязанские губернаторы стал замглавы Карелии

Экс-кандидат в рязанские губернаторы стал замглавы Карелии

Экс-кандидат в рязанские губернаторы стал замглавы Карелии. Врио главы республики Артур Парфенчиков подписал указ о назначении Алексндра Чепика на на должность замглавы по стратегическому развитию в среду, 1 марта, передает портал «Байкал Daily».

Напомним, Чепик был заместителем председателя правительства Бурятии по экономическому развитию. Он покинул пост по собственному желанию во вторник, 28 февраля. Ранее сообщалось, что он мог стать губернатором Рязанской области.

Александр Чепик родился 13 июля 1974 года в Рыбном, где учился, жил и работал до 2001 года, после переехал в Тулу. В 2004 году он переехал в Московскую область, а затем, в 2007 году, в Бурятию, где сразу же занял пост заместителя председателя правительства по экономике. Фото со страницы Александра Чепика «ВКонтакте»


© RZN.info

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Власть и политика»
15:14, 1 марта 2017
«Единая Россия» определит кандидата в рязанские губернаторы на конференции
14:04, 1 марта 2017
Экс-кандидат в рязанские губернаторы стал замглавы Карелии
13:19, 1 марта 2017
Любимов пойдет на губернаторские праймериз «Единой России»
17:23, 28 февраля 2017
Александр Ткачев посетит Рязанскую область
16:39, 28 февраля 2017
Дело экс-зампреда рязанского правительства Андреева поступило в суд
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 часа назад
От «Дружбы» к «Октябрю». Судьба советских кинотеатров Рязани

От «Дружбы» к «Октябрю». Судьба советских кинотеатров Рязани 3

Мы решили вспомнить об истории советских кинотеатров Рязани и посмотреть, что с ними стало сегодня.

Популярное
Комментируемое
Новое
21:17, 15 февраля 2017 56 713
26 этажей, 6 полос. Рязанцам подробно рассказали о проекте жилого комплекса вместо «Барса на Есенина» 20
15:59, 15 февраля 2017 27 263
Пьяные мужчины устроили дебош в рязанской стоматологической клинике. Фото 1
14:14, 27 февраля 2017 25 694
Кастинг «Дома-2» в Рязани собрал аншлаг в ночном клубе. Видео 2
20:06, 17 февраля 2017 25 110
Рязанский этап конкурса «Российская красавица» стартовал в фитнес-центре. Фото
15:42, 22 февраля 2017 20 041
Пользователи RZN.info выберут «Мисс Интернет» конкурса «Российская красавица» в Рязани. Фото 12
Все новости
Голосования

За какую девушку вы бы проголосовали в конкурсе «Российская красавица»? Фото участниц

Окончание опроса: 17.03.2017
Архив голосований
Форум