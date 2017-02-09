Рязанцы нанесли на карту ОНФ уже 15 несанкционированных свалок, расположенных на территории области. Прием обращений начался 30 января, рассказал региональный координатор «фронтового» проекта «Генеральная уборка» Евгений Рыбаков на пресс-конференции в четверг, 9 февраля. Большинство отмеченных объектов находится в Московском районе города, также жители сообщили о свалках в Рязанском, Клепиковском, Спасском, Кораблинском районах.
Сайт проекта —
К точке на карте лучше добавить словесное описание свалки и ориентиров, фото и видео. Следует указать близость охраняемых территорий и водоемов. Контактные данные — телефон и электронную почту — будут видеть только модераторы сайта. ОНФ проверит все обращения и, если информация подтвердится, возьмет их в работу. Когда проблему решат, точка станет зеленой.
Рыбаков отметил, что чаще всего несанкционированные свалки находятся на территориях поселений и состоят из бытового или строительного мусора, а причина их появления — плохая организация вывоза мусора из населенных пунктов. Самый опасный объект из находящихся в поле зрения организации сегодня —
«Мы рассчитываем, что люди, увидев свалку даже случайно, вспомнят о нашей карте, — признался Рыбаков. — Сообщайте нам, вместе мы все исправим».
Изображение ОНФ