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15:54, 9 февраля 2017 142
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Рязанцы нанесли на карту ОНФ уже 15 несанкционированных свалок

Рязанцы нанесли на карту ОНФ уже 15 несанкционированных свалок

Фото: Pixabay.com

Рязанцы нанесли на карту ОНФ уже 15 несанкционированных свалок, расположенных на территории области. Прием обращений начался 30 января, рассказал региональный координатор «фронтового» проекта «Генеральная уборка» Евгений Рыбаков на пресс-конференции в четверг, 9 февраля. Большинство отмеченных объектов находится в Московском районе города, также жители сообщили о свалках в Рязанском, Клепиковском, Спасском, Кораблинском районах.

Сайт проекта — Kartasvalok.ru. «От гражданина требуется минимум — поставить точку на карте. Остальное сделает Общероссийский народный фронт, — заявил Рыбаков. — Но при желании можно присоединиться к ликвидации». По его словам, часть свалок можно убрать силами волонтеров и местных властей, для других — так называемых «серых полигонов» — потребуются меры правового воздействия. Кроме того, на карте можно отмечать и легальные полигоны отходов, если они работают с нарушениями.

К точке на карте лучше добавить словесное описание свалки и ориентиров, фото и видео. Следует указать близость охраняемых территорий и водоемов. Контактные данные — телефон и электронную почту — будут видеть только модераторы сайта. ОНФ проверит все обращения и, если информация подтвердится, возьмет их в работу. Когда проблему решат, точка станет зеленой.

Рыбаков отметил, что чаще всего несанкционированные свалки находятся на территориях поселений и состоят из бытового или строительного мусора, а причина их появления — плохая организация вывоза мусора из населенных пунктов. Самый опасный объект из находящихся в поле зрения организации сегодня — полигон в Турлатове, где есть в том числе отходы второго класса опасности.

«Мы рассчитываем, что люди, увидев свалку даже случайно, вспомнят о нашей карте, — признался Рыбаков. — Сообщайте нам, вместе мы все исправим».

Изображение ОНФ


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