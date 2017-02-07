Журналиста Андрея Жданова нашли мертвым в его квартире в Тольятти. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщает «
Как отмечает издание, характер повреждений на теле Жданова указывает на криминальные обстоятельства его гибели.
Андрей Жданов известен как участник телевикторины «Своя игра». Он закончил Литературный институт имени Горького. Жданов много лет работал редактором корпоративной газеты «Призыв» ОАО «Куйбышевазот».
Полтора года назад жена Жданова покончила с собой. По словам близких, журналист тяжело переживал смерть супруги.
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