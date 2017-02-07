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11:54, 7 февраля 2017 395

Рязанский приборный завод продемонстрирует печатные платы в Белоруссии

Рязанский приборный завод продемонстрирует печатные платы в Белоруссии

С 7 по 10 февраля в Минске пройдет 20-я международная специализированная выставка «Автоматизация. Электроника-2017». На ней Рязанский приборный завод (входит в КРЭТ) продемонстрирует образцы печатных плат.

В сообщении говорится, что предприятие представит широкий спектр серийно производимых печатных плат и образцов с поверхностным монтажом (SMD-компонентов).

«Производственно технический комплекс печатных плат Рязанского приборного завода — одно из лучших российских производств, оснащенных современным оборудованием. В результате модернизации и внедрения передовых технологий проектирования в России впервые появилась возможность серийно изготавливать принципиально новое поколение печатных плат», — рассказали в организации.

Сейчас завод осваивает производство печатных плат с минимальными элементами конструкции, что позволит использовать их в новейших образцах техники. Продукция используется в изделиях, выпускаемых заводом, также ее покупают многие российские компании. В 2016 году выручка предприятия от поставки плат сторонним заказчикам составила более 200 миллионов рублей.

Также помимо печатных плат Рязанский приборный завод продемонстрирует на выставке наиболее востребованные у потребителей модели сварочных аппаратов «Форсаж».

Справка

«Автоматизация. Электроника-2017» — единственная в Белоруссии специализированная выставка производителей, поставщиков средств автоматизации и электронных компонентов, технологического оборудования и материалов для электронной и электротехнической промышленности.


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