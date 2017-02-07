Артист Рязанского музыкального театра Алексей Свиридов представит программу «Дорогою длинною»

17 февраля в МКЦ выступят Алексей Свиридов и Оркестр русских народных инструментов под управлением Александра Лаврухина. В совместной программе под названием «Дорогой длинною» прозвучат старинные романсы, русские народные и неаполитанские песни, цыганские романсы и песни на стихи Сергея Есенина.
Алексей Свиридов является солистом Рязанского областного музыкального театра. Он неоднократно становился лауреатом международных конкурсов, среди которых «Казахская романсиада» и «Пушкинские дни в Ереване». Зрителям музыкального театра Свиридов известен по спектаклям «Королева Чардаша», «Евгений Онегин», «Демон», «Свадьба Фигаро».
Оркестр русских народных инструментов образовался в 1977 году. Основатель, бессменный руководитель и дирижер оркестра — заслуженный работник культуры России Александр. В репертуаре оркестра более двухсот произведений различных стилей и жанров. Это народные песни, произведения русских и зарубежных композиторов, переложения камерных произведений, оригинальные сочинения современных авторов для оркестра народных инструментов, произведения рязанских композиторов (часть из которых написана специально для оркестра), эстрадные и джазовые композиции.