Агротехнологический университет стал участником открытия Года экологии в Рязани

В субботу, 4 февраля, Рязанский государственный агротехнологический университет имени Костычева принял участие в открытии Года экологии. Городское мероприятие прошло в Центральном парке культуры и отдыха, об этом сообщили в пресс-слубе вуза.

Почетными гостями стали: замминистра природопользования Рязанской области Игорь Тишин, ректор Рязанского агротехнологического университета Николай Бышов, замглавы администрации Рязани Ольга Свинцова, замначальника отдела экологического надзора управления Росприроднадзора по Рязанской области Наталья Морозова и Рязанский межрайонный природоохранный прокурор Алексей Секин.

В этот день в парке прошли акции «Столовая для пернатых» и «Покорми птиц зимой», а также акция по раздельному сбору бытовых отходов. Работали интерактивные площадки, проводились зарядка и эстафета, был праздничный концерт.

Церемония открытия Года экологии началась с массовой зарядки на морозном воздухе. Потом рязанцев поздравила Ольга Свинцова. которая отметила, что открытие года экологии — это еще один шаг для изменения своего отношения к природе, возможность стать для природы настоящим партнером и другом.

Николай Бышов, завершая свое выступление, пригласил школьников поступать учиться в университет, где уже более 65 лет ведется подготовка экологов и агроэкологов, биоэкологов и специалистов лесного хозяйства.

Кроме того, на интерактивной площадке ученые университета представили свои научные разработки по экологии (учебные пособия «Экология» и «Отраслевая экология», практикум по экологии), а также нанобиопрепараты, направления и результаты их использования в растениеводстве.

«Студенты университета с маленькими гостями праздника отгадывали загадки, вместе со школьниками вспоминали приметы природы, угощали всех желающих колбасными изделиями цеха УНПЦ и медом Академии пчеловодства РГАТУ, яблоками из садов ООО „Авангард“, определяли качество молочной продукции рязанских производителей и соседних регионов, овощей, выращенных на рязанской земле, и чая», — говорится в сообщении.

Все «представители» местных сельхозтоваропроизводителей прошли экологическую оценку на «отлично». А на память у посетителей площадки университета остались фотографии с ростовой куклой «Корова Маня».