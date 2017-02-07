Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:53, 7 февраля 2017 248
 0    0

Агротехнологический университет стал участником открытия Года экологии в Рязани 1

Агротехнологический университет стал участником открытия Года экологии в Рязани

В субботу, 4 февраля, Рязанский государственный агротехнологический университет имени Костычева принял участие в открытии Года экологии. Городское мероприятие прошло в Центральном парке культуры и отдыха, об этом сообщили в пресс-слубе вуза.

Почетными гостями стали: замминистра природопользования Рязанской области Игорь Тишин, ректор Рязанского агротехнологического университета Николай Бышов, замглавы администрации Рязани Ольга Свинцова, замначальника отдела экологического надзора управления Росприроднадзора по Рязанской области Наталья Морозова и Рязанский межрайонный природоохранный прокурор Алексей Секин.

В этот день в парке прошли акции «Столовая для пернатых» и «Покорми птиц зимой», а также акция по раздельному сбору бытовых отходов. Работали интерактивные площадки, проводились зарядка и эстафета, был праздничный концерт.

Церемония открытия Года экологии началась с массовой зарядки на морозном воздухе. Потом рязанцев поздравила Ольга Свинцова. которая отметила, что открытие года экологии — это еще один шаг для изменения своего отношения к природе, возможность стать для природы настоящим партнером и другом.

Николай Бышов, завершая свое выступление, пригласил школьников поступать учиться в университет, где уже более 65 лет ведется подготовка экологов и агроэкологов, биоэкологов и специалистов лесного хозяйства.

Кроме того, на интерактивной площадке ученые университета представили свои научные разработки по экологии (учебные пособия «Экология» и «Отраслевая экология», практикум по экологии), а также нанобиопрепараты, направления и результаты их использования в растениеводстве.

«Студенты университета с маленькими гостями праздника отгадывали загадки, вместе со школьниками вспоминали приметы природы, угощали всех желающих колбасными изделиями цеха УНПЦ и медом Академии пчеловодства РГАТУ, яблоками из садов ООО „Авангард“, определяли качество молочной продукции рязанских производителей и соседних регионов, овощей, выращенных на рязанской земле, и чая», — говорится в сообщении.

Все «представители» местных сельхозтоваропроизводителей прошли экологическую оценку на «отлично». А на память у посетителей площадки университета остались фотографии с ростовой куклой «Корова Маня».


© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
17:53, 7 февраля 2017
Агротехнологический университет стал участником открытия Года экологии в Рязани 1
17:34, 7 февраля 2017
Роскомнадзор заблокировал порноресурс Brazzers 1
17:06, 7 февраля 2017
Выбор будущей профессии. Шиловских школьников познакомили с жизнью РГАТУ
16:46, 7 февраля 2017
В Рязанском районе изъяли из оборота 62 флакона «боярышника»
16:29, 7 февраля 2017
В Рязани объявили о наборе волонтеров для помощи бездомным животным
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
10 часов назад
В деталях. Как изменилась плата за горячую воду в Рязани

В деталях. Как изменилась плата за горячую воду в Рязани

Если вкратце, на смену единому нормативу пришли несколько.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:09, 26 января 2017 38 047
Квартира в центре Рязани загорелась из-за удлинителя. Фоторепортаж
14:24, 30 января 2017 28 089
Сотрудница Рязанского приборного завода выиграла конкурс красоты. Фото
16:09, 1 февраля 2017 22 914
Администратора «групп смерти» в ВК признали вменяемым
15:26, 28 января 2017 19 980
Ученые спрогнозировали конец света на февраль 2017 года 4
14:50, 28 января 2017 17 296
Родители пропавшей в Москве девушки заплатят миллион за информацию о дочери
Все новости
Голосования

Должна ли почта принимать оплату ЖКХ?

Окончание опроса: 10.02.2017
Архив голосований
Форум