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18:40, 6 февраля 2017 1 028
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В Ряжске пропал 26-летний молодой человек

В Ряжске пропал 26-летний молодой человек

В Ряжске пропал 26-летний молодой человек. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда «Liza Alert Рязань».

Илья Ермилов вышел из дома в воскресенье, 5 февраля. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Рост 163 сантиметра, серо-голубые глаза, короткие темно-русые волосы, худощавое телосложение. Особа примета — деформировано левое ухо.

Был одет в трехцветную дутую куртку без капюшона, черные брюки, черные замшевые кроссовки, черную шапку и две кофты, одна из которых с голубой надписью «Россия».

Всех, кто располагает информацией о местонахождении молодого человека, просят звонить по номерам: 8-800-700-54-52 или 02, 102.


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