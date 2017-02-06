В Ряжске пропал 26-летний молодой человек. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда «
Илья Ермилов вышел из дома в воскресенье, 5 февраля. С тех пор его местонахождение неизвестно.
Рост 163 сантиметра, серо-голубые глаза, короткие темно-русые волосы, худощавое телосложение. Особа примета — деформировано левое ухо.
Был одет в трехцветную дутую куртку без капюшона, черные брюки, черные замшевые кроссовки, черную шапку и две кофты, одна из которых с голубой надписью «Россия».
Всех, кто располагает информацией о местонахождении молодого человека, просят звонить по номерам: 8-800-700-54-52 или 02, 102.