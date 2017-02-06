Рязанская полиция опубликовала результаты расследования смертельных аварий. Данные появились на
Специализированное следственное отделение по расследованию ДТП окончило работу над некоторыми уголовными делами по фактам аварий, в которых погибли люди.
3 июля 2016 года на улице Коммунистической в Михайлове «ГАЗель» подъезжала к магазину задним ходом, чтобы разгрузить хлеб. Водитель не заметил пенсионера, который шел за автомобилем, и «ГАЗель» его сбила. От травм мужчина скончался на месте.
10 апреля 2016 года на улице Юбилейной в Рязани мусоровоз МАЗ подъезжал задним ходом к мусорным контейнерам. Водитель не увидел пьяного пешехода и наехал на него. В результате пешеход умер на месте.
Водителей этих ДТП обвинили по части 3 статьи 264 УК Рф (деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека). Уголовные дела передали в суд для рассмотрения по существу.
4 марта 2016 года на Северном обходе пьяный водитель ВАЗ-2115 не справился с управлением и врезался в ограждение. В аварии погиб пассажир «пятнадцатой».
Водитель утверждал, что за рулем находился пассажир, однако полицейские выяснили, что это не так. Мужчину обвинили в совершении преступления по части 4 статьи 264 УК РФ (деяние, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ему назначили наказание в виде четырех лет тюрьмы.