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18:27, 6 февраля 2017 79
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Рязанская полиция опубликовала результаты расследования смертельных аварий

Рязанская полиция опубликовала результаты расследования смертельных аварий

Рязанская полиция опубликовала результаты расследования смертельных аварий. Данные появились на сайте пресс-службы регионального УМВД.

Специализированное следственное отделение по расследованию ДТП окончило работу над некоторыми уголовными делами по фактам аварий, в которых погибли люди.

3 июля 2016 года на улице Коммунистической в Михайлове «ГАЗель» подъезжала к магазину задним ходом, чтобы разгрузить хлеб. Водитель не заметил пенсионера, который шел за автомобилем, и «ГАЗель» его сбила. От травм мужчина скончался на месте.

10 апреля 2016 года на улице Юбилейной в Рязани мусоровоз МАЗ подъезжал задним ходом к мусорным контейнерам. Водитель не увидел пьяного пешехода и наехал на него. В результате пешеход умер на месте.

Водителей этих ДТП обвинили по части 3 статьи 264 УК Рф (деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека). Уголовные дела передали в суд для рассмотрения по существу.

4 марта 2016 года на Северном обходе пьяный водитель ВАЗ-2115 не справился с управлением и врезался в ограждение. В аварии погиб пассажир «пятнадцатой».

Водитель утверждал, что за рулем находился пассажир, однако полицейские выяснили, что это не так. Мужчину обвинили в совершении преступления по части 4 статьи 264 УК РФ (деяние, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ему назначили наказание в виде четырех лет тюрьмы.


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