Роспотребнадзор рассказал рязанцам о ситуации с птичьим гриппом. Информацию опубликовала
В 24 европейских странах с июня 2016 года зарегистрировали вспышки инфекции среди домашних птиц. В Германии, Словакии и Греции сообщили инфекция появилась в течение последних двух недель.
Случаев заболевания людей птичьим гриппом не зафиксировали, однако вероятность инфицирования людей в группах риска не исключается. К группе риска относятся люди, которые работают на птицефермах и выращивают птиц в домашних условиях.
Роспотребнадзор просит рязанцев учитывать ситуацию при планировании поездок.
Уточненную информацию можно получить в управлении Роспотребнадзора по Рязанской области по телефону: 8-800-100-22-62.