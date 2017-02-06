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17:57, 6 февраля 2017 278
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Роспотребнадзор рассказал рязанцам о ситуации с птичьим гриппом

Роспотребнадзор рассказал рязанцам о ситуации с птичьим гриппом

Фото: Pixabay.com

Роспотребнадзор рассказал рязанцам о ситуации с птичьим гриппом. Информацию опубликовала пресс-служба надзорного органа.

В 24 европейских странах с июня 2016 года зарегистрировали вспышки инфекции среди домашних птиц. В Германии, Словакии и Греции сообщили инфекция появилась в течение последних двух недель.

Случаев заболевания людей птичьим гриппом не зафиксировали, однако вероятность инфицирования людей в группах риска не исключается. К группе риска относятся люди, которые работают на птицефермах и выращивают птиц в домашних условиях.

Роспотребнадзор просит рязанцев учитывать ситуацию при планировании поездок.

Уточненную информацию можно получить в управлении Роспотребнадзора по Рязанской области по телефону: 8-800-100-22-62.


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