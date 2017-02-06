Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

22:07, 6 февраля 2017 1 281
 0    0

Политологи объяснили отставку пермского губернатора межэлитными конфликтами в регионе

Политологи объяснили отставку пермского губернатора межэлитными конфликтами в регионе

Политологи объяснили отставку пермского губернатора Виктора Басаргина межэлитными конфликтами в регионе. Этот и другие критерии назвал профессор НИУ-ВШЭ Олег Матвейчев, передает ТАСС.

По мнению профессора, у Басаргина «были конфликты межэлитные, которые мешали работать, напряженные выборы в Госдуму, все время сталкивались какие-то группировки».

Кроме того, в регионе экономические показатели «должны быть не просто хорошие — регион должен демонстрировать динамику по их улучшению». Также высоким должен быть рейтинг губернатора и доверие населения к нему. «Критерии были выработаны и применены к тем губернаторам, чей срок полномочий кончается. И подбор новых кандидатур осуществлялся исходя из этих критериев», — отметил профессор.

Матвейчев заявил, что Басаргину, как человеку опытному, найдут соответствующую должность.

Фото портала правительства Пермского края


© RZN.info

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Власть и политика»
12:11, 7 февраля 2017
Рязанский губернатор занял 82-е место в рейтинге влияния
9:33, 7 февраля 2017
Губернатор Бурятии подал в отставку
22:07, 6 февраля 2017
Политологи объяснили отставку пермского губернатора межэлитными конфликтами в регионе
21:20, 6 февраля 2017
Британская королева Елизавета II отметила 65-летие правления
10:11, 6 февраля 2017
В Кремле прокомментировали отставку пермского губернатора
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Дешевле и безопаснее. Топ-7 достоинств электроплит над газовыми

Дешевле и безопаснее. Топ-7 достоинств электроплит над газовыми

Выгоду использования электроплит подтверждают большинство их владельцев.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:09, 26 января 2017 38 125
Квартира в центре Рязани загорелась из-за удлинителя. Фоторепортаж
14:24, 30 января 2017 28 401
Сотрудница Рязанского приборного завода выиграла конкурс красоты. Фото
16:09, 1 февраля 2017 23 025
Администратора «групп смерти» в ВК признали вменяемым
15:26, 28 января 2017 20 032
Ученые спрогнозировали конец света на февраль 2017 года 4
14:50, 28 января 2017 17 341
Родители пропавшей в Москве девушки заплатят миллион за информацию о дочери
Все новости
Голосования

Должна ли почта принимать оплату ЖКХ?

Окончание опроса: 10.02.2017
Архив голосований
Форум