Политологи объяснили отставку пермского губернатора межэлитными конфликтами в регионе

Политологи объяснили отставку пермского губернатора Виктора Басаргина межэлитными конфликтами в регионе. Этот и другие критерии назвал профессор НИУ-ВШЭ Олег Матвейчев, передает
По мнению профессора, у Басаргина «были конфликты межэлитные, которые мешали работать, напряженные выборы в Госдуму, все время сталкивались какие-то группировки».
Кроме того, в регионе экономические показатели «должны быть не просто хорошие — регион должен демонстрировать динамику по их улучшению». Также высоким должен быть рейтинг губернатора и доверие населения к нему. «Критерии были выработаны и применены к тем губернаторам, чей срок полномочий кончается. И подбор новых кандидатур осуществлялся исходя из этих критериев», — отметил профессор.
Матвейчев заявил, что Басаргину, как человеку опытному, найдут соответствующую должность.
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