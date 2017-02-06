«Начнем мир заново!» В Рязани открылась постапокалиптическая фотовыставка

В понедельник, 6 февраля, в Рязанской областной библиотеке имени Горького открылась постапокалиптическая фотовыставка «Начнем мир заново!». Организатором выступил российский клуб «После нас». Он представил артхаусные работы фотографов из России и ближнего зарубежья в жанре постапокалипсиса и «темного будущего».
Представительница клуба Оксана Ламаева рассказала, что это самая «вкусная» часть выставки, которая проходила в Москве в прошлом году. Вырученные от нее деньги пошли на покупку протеза руки для маленького ребенка.
«Мы хотим своим примером показать, что под пыльными плащами и ржавыми доспехами может скрываться горячее сердце. И брутальный образ не мешает творить добрые дела», — отметила Ламаева.
По ее словам, фотографы решили показать постапокалипсис через призму новой надежды. «Мы хотим показать выживших как строителей нового общества, обновленного мира», — заявила представительница клуба.
Выставка продлится до 28 февраля.