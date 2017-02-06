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19:08, 6 февраля 2017 697
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«Начнем мир заново!» В Рязани открылась постапокалиптическая фотовыставка 1

«Начнем мир заново!» В Рязани открылась постапокалиптическая фотовыставка

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В понедельник, 6 февраля, в Рязанской областной библиотеке имени Горького открылась постапокалиптическая фотовыставка «Начнем мир заново!». Организатором выступил российский клуб «После нас». Он представил артхаусные работы фотографов из России и ближнего зарубежья в жанре постапокалипсиса и «темного будущего».

Представительница клуба Оксана Ламаева рассказала, что это самая «вкусная» часть выставки, которая проходила в Москве в прошлом году. Вырученные от нее деньги пошли на покупку протеза руки для маленького ребенка.

«Мы хотим своим примером показать, что под пыльными плащами и ржавыми доспехами может скрываться горячее сердце. И брутальный образ не мешает творить добрые дела», — отметила Ламаева.

По ее словам, фотографы решили показать постапокалипсис через призму новой надежды. «Мы хотим показать выживших как строителей нового общества, обновленного мира», — заявила представительница клуба.

Выставка продлится до 28 февраля.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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